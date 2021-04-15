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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Husiler’den Suudi Arabistan’daki Aramco tesislerine saldırı

- Husiler’den Suudi Arabistan’daki Aramco tesislerine saldırı

Olay yeri

Hava Saldırısı Petrol Başkent Hükümet Saldırı 

-saldırı anı

( RİYAD ) RİYAD

- Yemen’deki Husiler’in Suudi Arabistan'a ait petrol şirketi Aramco'nun tesislerine yönelik düzenlediği hava saldırısı sonucu tesiste yangın çıktı. Yemen'deki İran destekli Husiler, dün gece Suudi Arabistan'ın Jizan kentindeki ulusal petrol şirketi saudi Aramco'nun tesisleri de dahil olmak üzere bir çok noktaya drone ve füzelerle saldırdı. Husiler tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu Aramco tesislerinde yangın çıktığı ifade edildi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu tarafından yapılan açıklamada ise, Husiler’in fırlattığı 4 drone ve 5 füzenin imha edildiği belirtildi. Açıklamada, imha edilen drone ve füze parçalarının Jizan Üniversitesi’ne düşmesi sonucu yangın çıktığı ve yangının kontrol altına alındığı kaydedildi. Olayda ölü veya yaralı olup olmadığını henüz bilinmezken Saudi Aramco şirketinden saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetini destekliyor.
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