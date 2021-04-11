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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Hurma ve zemzeme zam da talepte yok

Hurma ve zemzeme zam da talepte yok

Hac ve umre malzemelerinden görüntüler

Koronavirüs Zemzem Umre 

-Zemzemlerden görüntüler
-Hurmalardan detaylar
-Diyarbakirli ile röportaj
-diğer detaylar

( KAYSERİ -ÖZEL) KAYSERİ

- Kayseri’de Ramazan öncesinde hurma ve zemzemler tezgahları süslerken, zam gelmeyen ürünlere vatandaşlardan talepte gelmiyor. Kayseri’de, Ramazan ayına sayılı günler kala hurma ve zemzemler tezgahlardaki yerini aldı. Geçen seneye göre zam yapılmayan ürünlere, vatandaşların talep göstermediği belirtildi. Kayseri’de Hac ve umre malzemeleri satışı yapan Ahmet Diyarbekirli, “Tezgahımızda 5 çeşit hurmamız bulunmaktadır. Hurma fiyatları bu yıl 20 TL’den başlıyor, 100 TL’ye kadar hurmamız var. Geçen seneye oranla fiyatlarda bir değişiklik yok. Zemzemleri de litreler halinde satıyoruz. 250 cc olanlar 3 TL, 1 litrelikleri 7.5 TL’ye, 5 litrelikleri de 25 TL’den satıyoruz” ifadelerini kullandı. Diyarbekirli, “Geçen seneye göre fiyat olarak aynı ama satış olarak yüzde 80 oranında durgunluk var. Bunun en büyük etkenlerinden biri koronavirüstür. Gelen giden olmuyor. Esnafında hali ortadadır. Özellikle Hac ve Umre kapalı olmasından dolayı çok durgun geçiyor. Normalde toplu iftarlarda insanlar gelip hurmasını ve zemzemlerini alıyordu. Bu sene onlarda olmayacak. Nasıl olacağını bende bilmiyorum” şeklinde konuştu.
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