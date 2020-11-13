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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Hurma içine enjekte edilmiş uyuşturucu yakalandı

Hurma içine enjekte edilmiş uyuşturucu yakalandı

eve yapılan baskın

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Metamfetamin 

-iizçereki yüphelilerin yere yatırılması
-narkotik köpeğinin arama yapması
-uyuşturucu enjekte eilen hurmalar
-diğer uyuşturucu maddeler
-detaylar

( ANTALYA )- 71 adet hurmanın içine emdirilmiş 808 gram metamfetamin ele geçirildi ANTALYA

- Antalya'da polisin yaptığı operasyonda 71 adet hurmalara emdirilmiş vaziyette toplam daralı 808 gram metamfetamin ile çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Ü.A. ile eşi D.A.'nın temin ettikleri yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan ikametlerinde depoladıkları ve bu maddeleri sattıkları yönünde bilgi elde edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Ü.A. ve D.A.'nın ikametlerine düzenlenen operasyonda 71 adet hurmalara emdirilmiş vaziyette toplam daralı 808 gram metamfetamin, 3 paket halinde toplam daralı 85,5 gram metamfetamin, çeşitli ebatlarda kesilmiş 9 adet 75 kullanımlık piyasa değeri 1500 TL olan kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, kağıda emdirilen uyuşturucu/uyarıcı sentetik kannabinoid (bonzai) maddelerinin kesilmesinde kullanılan 2 adet makas ve çok sayıda uyuşturucu paketleme malzemeleri ele geçirildi. İkamet içerisinde bulunan Ü.A. ve D.A. yakalandı. Şüpheliler hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak” suçundan işlem yapıldı.
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