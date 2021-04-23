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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Hürkuş'tan anlamlı 23 Nisan mesajı

Hürkuş'tan anlamlı 23 Nisan mesajı

hazırlanan video

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Gökyüzü 


- TUSAŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Hürkuş'un gövdesinde çocuk fotoğrafları kaplı haliyle uçma görüntülerini paylaştı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya üzerinden Hürkuş'a ait görüntüler paylaştı. "Büyük bir ailenin her bir güzel çocuğu, hayallerini gökyüzüne taşımak istiyordu. İnandılar, emek verdiler ve başardılar. Bizim çocuklar şimdi #HÜRKUŞ'la gökyüzünde!" notuyla paylaşılan görüntülerde, TUSAŞ tarafından tasarlanan ve geliştirilen Hürkuş'un gövdesinde yer alan çocuk fotoğrafları dikkat çekti.
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