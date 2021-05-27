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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

Hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

Olay yerinden görüntü

Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

-Hurda otomobilin görüntüsü
-Polis ekipleri
-Ambulansın görüntüsü
-Burnu bile kanamayan sürücü foto görüntüsü
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole düşerek takla atarken, sürücü hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.Kaza, Aksaray - Konya Karayolu Sultanhanı ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Aksaray istikametine seyreden Gültekin K. (54) idaresindeki 42 NP 309 plakalı Nissan Marka otomobil Aksaray’a 45 kilometre kala Sultanhanı ilçesi Işıklı Kavşakta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole düştü. Şarampole düştükten sonra takla atan otomobil adeta hurdaya dönerken sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri burnu bile kanamayan araç sürücüsünü ayakta sağlık kontrolünden geçirdi. Her hangi bir yarası ve şikayeti olmayan sürücü polis ekiplerine kazayı anlatırken, hurdaya dönen otomobil kullanılmaz hale geldi.
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