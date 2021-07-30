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Hurdaya dönen otomobildeki 6 kişi kazadan yaralı kurtuldu
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Hurdaya dönen otomobildeki 6 kişi kazadan yaralı kurtuldu

Hurdaya dönen otomobildeki 6 kişi kazadan yaralı kurtuldu

Sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahalesi

İlk Müdahale Elektrik Direği Altın Direksiyon Aydınlatma Direği 

-Vatandaşların olay yerine gelmesi ve yardım etmesi
-Aracın çarptığı aydınlatma direği detay
-Kopan araç tekerleği detay
-Kaza yerinden detay

( KONYA )- Konya'nın Kulu ilçesinde demir elektrik direğine çarpan ve sürüklenerek hurdaya dönen otomobildeki 6 kişi yaralı olarak kazayı atlattı KONYA

- Konya'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elektrik direğini kopartarak yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 6 kişi ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.Kaza, saat 01.30 sıralarında Kulu ilçesi Meteoroloji Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Kulu istikametine seyir halinde olan İsmet D. idaresindeki 06 CKF 726 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan demir aydınlatma direğine çarparak yerinden kopardı. Hurdaya dönen araç, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İsmet D. ile yolcular Sevim D. (40), T.D. (9), Fahrican D. (21), M.O. (5) ve Muhammed Mustafa Y. (20) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Muhammed Mustafa Y. ve M.O. yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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