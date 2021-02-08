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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hurdaya dönen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı

Hurdaya dönen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı

- kaza yeri

Bild Yağışlı Hava Kamyon Şoförü 

-- kazadan detaylar
-- kazaya karışan kamyonun yoldan kaldırılması
-- kaza yapan kamyon şoförü Nihat Lafçı ile rop.

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir kamyon, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda yan yattı. Karayolunda savrulduktan sonra orta refüjde durabilen ve adeta hurdaya dönen kamyondan, şoför şans eseri burnu bile kanamadan çıktı. Kaza saat 22.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu İlçe Jandarma Komutanlığı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak yönüne doğru 03 AL 107 kamyonu ile seyir halinde olan Nihat Lafçı, İlçe Jandarma Komutanlığı kavşağındaki trafik ışıklarında, yeşil ışığın sarı ışığa dönmesi ile birlikte durmak istedi. Yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda frene basınca savrulan kamyon, yan yatarak orta refüjde durabildi. Kazada kamyon sürücüsü Nihat Lafçı şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Şoförün hurdaya dönen kamyondan burnu bile kanamadan çıkması, büyük bir faciayı önledi. Kaza sebebi ile İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan kamyon ve kasasının yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü. Büyük bir kazayı yara almadan atlattığını söyleyen kamyon şoförü Nihat Lafçı; " Trafik ışıkları yeşilden sarıya döndü. O arada yavaşlamak için frene dokununca yerlerin de kaygan olması sebebiyle kamyon yan yattı. Turgutlu'dan yola çıkıp, memleketim Afyon'a gidiyordum."ifadelerini kullandı. (HY-
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