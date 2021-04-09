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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak kurtuldu

Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak kurtuldu

- Polis ekipleri

İlk Müdahale Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-- hurdaya dönen araç

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıkarak duvara çarptı. Kazada araç hurdaya döndü, sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Terakki Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. 67 ABM 308 plakalı Tofaş marka araç sürücüsü Özgür K, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç duvara çarptı. Kazada araç sürücüsü Özgür K. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özgür K.'ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımıyla yoldan çekildi.
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