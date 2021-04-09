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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu

Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu

Olay yeri ve yaralının yerde olması

Polis Kamera Cep Telefonu Polis Ekipleri Sanayi Sitesi 

-Yaralının ambulansa alınması
-Kaza yapan araçlar
-Genel ve detay görüntüler
-Not görüntüler vatandaş cep telefonu kamerası

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada, hurdaya dönen otomobil sürücüsü sağ çıktı. Kaza, sabah saatlerinde Siverek-Şanlıurfa yeni sanayi sitesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Siverek istikametinden Şanlıurfa istikametine doğru seyir halindeki Neşet B. idaresindeki 63 LKE 60 plakalı Tofaş markalı otomobil ile 63 S 6041 Plakalı Ford markalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Neşet B. araçta sıkıştı. Yaralı olay yerine çağrılan itfaiye ve 112 Acil ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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