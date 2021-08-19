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Hurdaya dönen aracı çalıştırıp çekiciye çıkardı: 1 ölü, 2 yaralı
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hurdaya dönen aracı çalıştırıp çekiciye çıkardı: 1 ölü, 2 yaralı

Hurdaya dönen aracı çalıştırıp çekiciye çıkardı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza sonrası olay yerinden görüntü

Hastane Altın Gözaltı 

-Kazaya karışan araçlardan görüntü
-Detay

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik’in Bozüyük ilçesinde tırın çarptığı aracın hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevreyolunda meydana gelen kazada Bursa istikametine doğru ikinci şeritte seyir halinde olan Musa Y. idaresindeki Tofaş marka 43 RP 640 plakalı otomobil aniden yolun ortasında durdu. Bu esnada arkadan gelen Muammer A. idaresindeki 16 ABV 338 plakalı tır duramayarak otomobile çarptı. Çarpmanın sonucunda otomobil hurdaya dönerken, içerisinde bulunan 2 yolcu ile birlikte otomobil sürücüsü de ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobil içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı yolculardan Zeynep Kelebek (71) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan diğer yolcu Ayşe Y. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobil sürücüsü Musa Y’nin tedavisine ise Bozüyük Devlet Hastanesi'nde devam edildiği öğrenildi. Diğer taraftan kazaya karışan tır sürücüsü gözaltına alınırken kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Kaza sonrasında tek şeritte düşen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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