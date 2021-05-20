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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hurdalıkta korkutan yangın

Hurdalıkta korkutan yangın

Bandırma Yeni Sitesi'nde korkutan yangın

İtfaiye Aracı Trol 

-Hurdalık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

( BALIKESİR -ÖZEL) BALIKESİR

- Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Yeni Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan hurdalık alanında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince yanan hurdalara müdahale edildi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangını söndürmekte itfaiye ekipleri zorluk yaşadı. 4 itfaiye aracı ve bir arazöz yangını kontrol altına aldı. Ara suyun yetersiz geldiğinde su tankerleriyle takviye yapıldı. Hurdaların içerisinde bulunan patlayıcı malzemeler zaman zaman patladı. Olayla alakalı soruşturma sürüyor.
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