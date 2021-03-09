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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Hurdalıkta çıkan yangını itfaiye söndürdü

- Hurdalıkta çıkan yangını itfaiye söndürdü

Yanan alandan genel detay

Geri Dönüşüm Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
-Yanan bölge ve ekiplerden geniş açılar
-Hurdalıkta çalışanlardan detay

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta geri dönüşüm hurdalığında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesi’ndeki bir geri dönüşüm hurdalığında çıktı. Henüz belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası hurdalıktaki malzemelerin birçoğu yanarken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (HLL-
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