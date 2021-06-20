Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Hurdalıkta çıkan yangında iş makinesi ve kamyonet kül oldu

Hurdalıkta çıkan yangında iş makinesi ve kamyonet kül oldu

Olay yerinden detaylar

İlk Müdahale Polis İş Makinesi Polis Ekipleri Trol 

-İtfaiye ekiplerinin çalışmasından detaylar
-Polis ekiplerinden detaylar
-detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir hurdalıkta çıkan yangında içeride bulunan iş makinesi ve kamyonet kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şeker Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 6109. Sokak üzerinde bir hurdalıkta meydana gelen olayda iş makinesinin aküsünden kaynaklı yangın çıktı. İş makinesindeki yangın kısa sürede içeride bulunan hurda yüklü kamyonete de sıçradı. Hurdalıktan dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde yaralı olmadığı belirlendi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken, hurdalıkta bulunan iş makinesi ve kamyonet kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement