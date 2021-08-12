Hurdalıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü

- Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize sanayi bölgesinde bulunan Hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın Organize sanayi bölgesi Kamyon garajı mevkiinde bulunan Hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hurdalıkta yangını görenler durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdüler. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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