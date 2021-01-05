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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Hurdalıklardan topladıkları ile antika dükkanı kurdu

Hurdalıklardan topladıkları ile antika dükkanı kurdu

-Antikalardan detay

--Dükkandan detay
--Satıcı ile röp
--Diğer detaylar

( SİVAS ) -- Sivas’ta topladığı hurdaların içerisinden antika eşyaları ayıran Tarık Ödül, antika dükkanı kurarak kendisine ikinci bir ekmek kapısı açtı SİVAS

- Sivas’ta topladığı hurdaların içerisinden antika eşyaları ayıran Tarık Ödül, antika dükkanı kurarak kendisine ikinci bir ekmek kapısı açtı. Sivas’ta hurdacılık işiyle uğraşan Tarık Ödül, kentin çeşitli yerlerinde hurda toplayarak geçimini sağlıyor. Ancak onu diğer hurdacılardan ayıran bir özelliği bulunuyor. Ödül, topladığı hurdaların içinden eskidiği için atılan antika parçaları tek tek ayırıyor. Topladığı antikaların bakımını özenle yapan Tarık Ödül, zaman geçtikçe bunu kendisine hobi edindi. Hurdacı Ödül, en eskisi 80 yıllık olan antika eşyalar evine sığmayınca dükkan açıp satmaya karar verdi. Şimdilerde evleri süsleyen antika eşyaları dükkanında sergileyen Ödül, antika parçaları vatandaşların satışına sundu. Antika eşyalar vatandaşlar tarafından da oldukça dikkat çekiyor. Yetkililere seslenen Ödül, kentte bir antikalar çarşısının oluşturulmasını istiyor. Hurdaların içinden çıkan antikaya eşyalara talep yoğun Hurdacılık yapan Tarık Ödül, müşterisinin çok olduğunu belirterek, “Ben hurdacılık yapıyorum. Bunların yarısından çoğu hurdaya çıkan eşyalar. Ben aldım temizledim. Müşterisini bekliyor şuanda. Hurdacılığa devam ediyorum, hala alım satım yapıyorum. Bunlar hurdacılıkla biriken mallar. Hobi olarak başladım ama herkesin yararlanmasını istiyorum. Çok müşterim var. Dekanından tutun normal ev insanına bile aksesuar olarak toplamaya başladı.
Bunların bir albenisi var. Birçoğu antika’’ şeklinde konuştu” dedi.
(OE-GF-
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