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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Hurdacıda korkutan yangın

Hurdacıda korkutan yangın

Yangını söndürme çalışmaları

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( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren hurdacıda yangın çıktı. Yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.Olay, saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren hurdacı deposunda meydana geldi. Hurdalıkta bulunan metal malzemelerin üzerindeki plastikler yanmaya başladı.
Yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden hurdacıdaki bekçi, durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Yangın yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu Hurdalıkta hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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