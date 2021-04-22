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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hurda malzemelerden yaptıkları elektrikli arabayla artık işe gidip geliyorlar

Hurda malzemelerden yaptıkları elektrikli arabayla artık işe gidip geliyorlar

Genel görüntü

Tarım İpekyolu Kabil Elektrikli Araç Kabiliyet 

-Arabadan görüntü
-İş yerinden görüntü
-Arabayla ilgilenirken görüntü
-Röportaj
-Sürmekten görüntü
-Yoldan görüntü
-Tekrar röportaj
-Müşteriye giderken görüntü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ -ÖZEL) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Yusuf ve Musa Yılmaz kardeşler, topladıkları hurda malzemelerden yaptıkları elektrikli araçla artık işe gidip geliyorlar. İpekyolu Caddesi üzerinde demir doğrama işi yapan Yılmaz kardeşler, herkesin çöp diye attığı malzemeleri hayal ettikleri elektrikli araç için iş yerlerinde biriktirdi. İki kardeş, hurda parçalarla 4 ay içerisinde elektrikli araçlarını yaptı. Yaptıkları aracı trafiğe çıkartan kardeşler, araçlarının çok iyi çalıştığını ve artık işe kendi araçlarıyla gidip geldiklerini belirtti.
Aracın ileri ve geri ile yön alma kabiliyetinin son derece iyi olduğunu ifade eden kardeşler, saatte 35 kilometre hız yapan araçlarının vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü belirtti.
Her gittiği işe araba tutup 50-60 TL verdiğini söyleyen Yusuf Yılmaz, “Bu yaptığım araç kesinlikle hayalimdi. Etrafta topladığım hurda malzemelerle yaptım. Hayalimdeki araba için demir ve plastik malzeme topladım. Tekerlek getirdim, akü ve motorunu getirerek 4 ay içinde arabamı yaptım. Saatte 35 kilometre gidiyor. Arabayı gören herkes ilgi duyuyor ve sürmekte istiyor. Eskiden bir işe gitmek için araba tutardık ve en az 60 TL masrafımız oluyordu. Bu da bizim için zor olduğu için bizde kendi aracımızı ürettik. Şimdi istediğimiz her yere gidebiliyorum. Eğer imkanım olursa bundan daha büyük bir şey yaparım. Eğer yetkililer bana bu konuda yardımcı olurlarsa, daha güzel işlere imza atarım” dedi.

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