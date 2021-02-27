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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Hurda kesme makinasına elini kaptıran şahıs yaralandı

Hurda kesme makinasına elini kaptıran şahıs yaralandı

-Yaralının ambulanstan görüntüsü

İlk Müdahale Polis Bild Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Olay yerinden detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nde bulunan bir iş yerinde çalıştığı sırada elini hurda kesme makinasına kaptıran şahıs yaralandı. Olay Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Burhan T. çalıştığı sırada hurda kesme makinasına elini kaptırarak yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Burhan T. ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen olay hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.
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