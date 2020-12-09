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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Hurda kamyonu şarampole devrildi: 2 ölü 4 yaralı

Hurda kamyonu şarampole devrildi: 2 ölü 4 yaralı

Kaza yerinden görüntüler

Trafik Kazası Direksiyon 

-Kamyondan görüntüler
-Yola saçılan malzemelerden görüntüler

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de hurda kamyonunun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza, Kocasinan ilçesine bağlı Molu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 TF 648 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, Dursun U., Kazım U., Polat U., Can U., Ali U. ve Yusuf C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Polat U. ve Kazım U., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Dursun U. , Can U., Ali U. ve Yusuf C. ise tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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