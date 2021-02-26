Hurda - kağıt toplayıcıların bıraktığı malzemeler yangına sebep oldu

-komşuların tepkisi

-yanan evin önündeki kağıt toplayıcıları

-polislerin uyarması



( ANTALYA )- Vatandaşlar yangına sebep olan hurdacılara tepki gösterdi ANTALYA



- Antalya'da hurda ve kağıt toplayıcılarının soğuk havalarda geceyi geçirmek amacıyla Aşağı Hisar Mahallesinde bir binanın merdiven boşluğuna koyduğu yatak ve hurdalar yangına sebep oldu. Çıkan yangın, bina sahipleri, komşular ve itfaiye ekiplerince söndürülürken, vatandaşlar hurdacılara tepki gösterdi. Antalya Valililiği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararına rağmen hurda ve hurda kağıt toplayan kişiler polis tarafından araçlarıyla birlikte mahalleden uzaklaştırıldı. Manavgat Aşağı Hisar Mahallesinde kullanılmayan bir binada çıkan yangın ihbarı itfaiye ekipleri ve güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Yangının, inşaatı tamamlanmasına rağmen kullanılmayan binanın merdivenlerinde çıktığı belirlendi. Bina sahipleri, komşular ve itfaiye ekiplerince yapılan çalışmanın ardından söndürülen yangının, hurda kağıt toplayıcılarının soğuk havalarda kullanmak üzere bıraktıkları yatak ve benzeri malzemelerden çıktığı belirlendi. Komşuların hurdacı tepkisi Yangın olayının yaşandığı sokakta oturan vatandaşlar, hurda ve kağıt toplayıcılarının sokaklarını adeta istila ettiğini, şikayetlerine rağmen kimsenin ilgilenmediğini belirterek “Hurdacılar haftanın 5 günü Perşembe Pazarı içerisinde 2 günü de sokağımızın ortasında kalıp, işlerini buradan yürütüyor. Yanan evi de kimse oturmadığı için soğuk havalarda kullanıyorlardı. Sürekli kovmamıza rağmen burada kalmaya devam ettiler. Bu yangının sebebi de bu hurdacılardır” şeklinde tepki gösterdiler. Sokakta kamyonette kağıt aktaran hurdacılar, mahalle sakinlerinin tepkisi ve polislerin görüşmelerinin ardından mahalleyi terk ettiler.



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