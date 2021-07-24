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Hurda gemide imha edilirken alev aldı
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Hurda gemide imha edilirken alev aldı

Hurda gemide imha edilirken alev aldı

yangına müdahaleden detay

( YALOVA ) YALOVA

Tahkikat Yangın Altın Gesi Yangına Müdahale 


- Yalova'nın Altınova ilçesinde tersaneler bölgesinde karada bulunan bir gemide yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, tersaneler bölgesinde karada bulunan hurda gemi imha edilirken kaynak sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği olay yerine gelerek gemiye müdahalede bulundu. Çevre itfaiyelerden de su takviyesi alındı. Yangının kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. (MM-MŞ)
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