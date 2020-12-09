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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Hurda deposunda korkutan yangın

Hurda deposunda korkutan yangın

Hurda deposunda korkutan yangın

Bild Yangına Müdahale Trol 

-Hurda deposundaki yangın söndürüldü
-Yangın görüntüleri
-İtfaiye ekiplerinin söndürmesi

( ŞANLIURFA )- Hurda deposundaki yangın söndürüldü ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da akşam saatlerinde hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi'nde yaşandı. Akşam saatlerinde bir hurda deposunda yangın çıktı. Yangının çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.
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