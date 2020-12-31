Hurda deposunda çıkan yangın korkuttu

-İtfaiye ekipleri

- Dumandan etkilenen yere müdahale



( BURSA )- Gökyüzünü dumanlar kaplarken 6 kişi etkilendi BURSA



- Bursa'da bir fabrikanın deposunda çıkan yangın, korkuttu. Gökyüzünü dumanlar kaplarken, 6 kişiye sağlık çalışanları müdahale etti. Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikanın hurdalık olarak kullandığı depo bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gökyüzünü kaplayan dumanlar vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, dumandan etkilenen 6 kişiye ambulasta ayakta müdahale edildi. Olayla ilgili polis ekipleri tahkikat başlattı. (AÇ



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