Hurda araç içerisinde 550 litre etil alkol ele geçirildi

-- POLİS İNCELEMESİ

-- ETİL ALKOLÜN EKİP OTOSUNA KONULMASI



( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla'nın Marmaris ilçesinde yol kenarına terk vaziyetteki hurda aracın içerisinde 550 litre etil alkol ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Belediye Zabıta ekipleri yol kenarları ve boş alanlarda park halinde plakasız hurda araçları kaldırmak için çalışma yaparken terkedilmiş plakasız bir minibüsün içinde sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler olduğunu görüp hemen emniyet güçlerine haber verdi. Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Armutalan Mahallesi 551 sokak üzerinde bir minibüs içinde bidonlar içinde sıvı olduğu ihbarını alır almaz olay yerine intikal etti. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden kapıları açık minibüsü inceledi. Terkedilmiş aracın içinde polisin yaptığı incelemeler de beş litrelik bidonlara konulmuş toplam 550 litre etil alkol ele geçirdi. Marmaris İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği aracına yüklenen etil alkol imha edilmek üzere Marmaris İlçe Gümrük Muhafaza Müdürlüğü’ne gönderildi. Üzerinde plakası bulunmayan minibüsün şase numarasından yapılan incelemede tescil sahibinin 28 yaşındaki U.B. olduğu belirlendi. Polise çağrılan U.B., verdiği sözlü ifadesinde, minibüsü bir yıl önce hurdaya ayırdığını ve park ederek bıraktığını, kapılarının açıldığını, bulunan maddelerle alakası olmadığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (GK-OD-Y)



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