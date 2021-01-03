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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Hülya Avşar Uludağ’da kayak yaptı

Hülya Avşar Uludağ’da kayak yaptı

Avşar'ın kayak yapması

( BURSA ) BURSA

Sosyal Medya Kız Kardeş Şarkıcı Yeni Yıl 


- Hülya Avşar, yeni yıla Uludağ’da girdi. Avşar’ın snowboard ile kayak yaptığı ve sosyal medyada yaptığım paylaşıma beğeni yağdı. Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, yeni yılın ilk gününde, kızı Zehra ve kardeşi Helin Avşar ile kaldığı otelde poz verdi. Hülya Avşar, kızı Zehra, kız kardeşi Helin ve ablası Leyla ile yeni yılı Uludağ'da karşıladı. Bir haftalığına Grand Yazıcı'nın dağ evini kiralayan ünlü sanatçı, kutlama yaptı. Doğayla iç içe bir tatil yapan Avşar, hem ailesiyle doya doya vakit geçirdi, hem de kayak yaparak karın tadını keyfini çıkardı.
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