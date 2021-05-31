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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hükümlüler için kitap bağış kampanyası başlatıldı

Hükümlüler için kitap bağış kampanyası başlatıldı

saygı duruşu ve istiklal marşı

Hükümlüler Saygı Duruşu Kitap Okuma Kütüphane İstiklal 

-Vali yardımcısı ve Cumhuriyet Savcısı konuşma
-kitap bağışı

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza infaz kurumu yerleşkelerinde kütüphane kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü" kapsamında Kırklareli İstasyon Caddesi'nde kitap bağışlarının kabul edildiği stant oluşturuldu. Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında İstasyon Caddesi'nde kitap bağışlarının kabul edildiği standı kuruldu. Kırklareli Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı kitap okumanın önemini vurgulayarak, “Cezaevlerinde oluşturulan kütüphaneleri önemsiyoruz. Biz de bu konuya destekçi olacağız” şeklinde konuştu.
Ardından Cumhuriyet Savcısı Kürşat Oğuzhan Türkalp hükümlülerin suçlardan uzak durması için kütüphanelerin önemli olduğunu belirterek, İstasyon Caddesinde oluşturulan bağış standına herkesi davet etti. Açılış konuşmalarının ardından Kırklareli Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı, Cumhuriyet Savcısı Kürşat Oğuzhan Türkalp, Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, Belediye Başkan Yardımcısı Arda Kolcular ile katılımcılar, kitap bağışında bulundu.
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