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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Hükümlü taşıyan ambulans kaza yaptı

Hükümlü taşıyan ambulans kaza yaptı

Olay yeri detay

Hastane Jandarma Bild Barla 

-Kaza yapana araçlar detay
-Jandarma ekipleri detay
-detaylar

( KOCAELİ )- Ambulans ve otomobilin çarpıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hükümlü taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, şans eseri yaralanan olmadı.Kaza, saat 16.00 sıralarında İzmit-Kandıra Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastaneden dönen hükümlü taşıyan ambulans, aynı istikamette giderken sola dönüş yapan Ali İhsan S. idaresindeki 34 NC 1046 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ambulans, yol kenarındaki ağaç kenarında durabildi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Otomobilinde eşi ve çocuğunun da yolcu olarak bulunduğunu söyleyen Ali İhsan Y., "Aracımla sola dönecektim, sinyalimi verdim. Ambulans çok hızlı geliyordu galiba, bana çarptı" dedi.

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