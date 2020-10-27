Hücre evlerine şafak operasyonu: Şüphelilerden biri makine dairesinde bulundu

-Eve operasyon görüntüsü

-Şahsın çatıda yakalanması

-Firari ihraç polisin bulunan telefonun şifresini bilmediğini söylemesi



( BALIKESİR )- Özel Harakatçılar firari şüphelileri saklanırken yakaladı- İhraç polis evde bulunan telefonun şifresini hatırlamadı BALIKESİR



- Balıkesir'de şafak vakti FETÖ'nun hücre evlerine baskın yapıldı. Özel Hareket Polislerinin katıldığı operasyonda 5 kişi yakalandı. Operasyonda meslekten ihraç edilen polis, evde saklandığı telefonu bulununca polislere şifreyi hatırlamadığını söyledi.



Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik aralarında ihraç polis, öğretmen, astsubayın da olduğu ve haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüphelinin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

5 adrese düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün talebe sorumlusu ve ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 5 zanlı gözaltına alındı. Özel Harekat Polislerinin gerçekleştirdiği baskında polislere kapıyı açan kişi eşinin evde olmadığını söyledi.



Apartman dairesinin her yerini didik didik arayan ekipler, şüpheliyi asansör makina dairesinde saklandığı yerde yakaladı. Polislere telefonunun olmadığını söyleyen ihraç polisin telefonu da yatak odasında dolabının üstünde bulundu. İhraç polis, kendisine telefonunu açmasını söyleyen ekiplere şifreyi bilmediğini belirtti.

Ayrıca, ihraç kadın öğretmen de evinin kiler kısmında saklanırken ekiplerce yakalandı. Çeşitli dijital materyallerin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor. (TS-



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