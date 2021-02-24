Hrant Dink Vakfı’na tehdit davasında sanıklara tahliye



- Hrant Dink Vakfı’nı elektronik posta yolu ile tehdit ettikleri gerekçesiyle iki sanığın yargılanmasına devam edildi. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ve sanık Hüseyin Ateş’in cezai ehliyetinin tam olduğu belirten dair rapor dava dosyasına girdi. Hrant Dink Vakfı’nı elektronik posta yolu ile tehdit ettikleri iddia edilen tutuksuz sanıklar Ersin Başkan ve Hüseyin Ateş’in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuksuz sanık Hüseyin Ateş ve tarafların avukatları hazır bulundu. Hakim, tarafların uzlaşmadığına ilişkin uzlaştırma raporunun dava dosyasına girdiğini kaydetti.

Duruşmada, sanık Hüseyin Ateş hakkında Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda cezai ehliyetinin tam olduğu belirtilirken, sanık Ersin Başkan hakkında ise rapor alınmadığını ifade edildi. Duruşmada savunma yapan sanık Hüseyin Ateş, “4 ay tutuklu kaldım. Cezamı çektim” dedi.

Mahkeme, sanık Ersin Başkan’ın cezai ehliyetinin tam olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınması için kolluk birimine yazı yazılmasına hükmetti. Sanık Başkan’ın bulunamaması halinde yakalama emri düzenlenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. İddianameden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 18 sayfalık iddianamede, Hrant Dink Vakfı yöneticileri, avukat Fethiye Çetin arasında bulunduğu 9 müşteki yer aldı. İddianamede, ilk tehdit olayıyla ilgili Konya'da yakalanarak İstanbul'da tutuklanan Hüseyin Ateş hakkında 27-28 Mayıs'ta e-posta göndererek ve 23 Mayıs'ta Hrant Dink Foundation'ın Instagram hesabına yorum yaparak üç ayrı tehdit eylemini gerçekleştirdiğini kaydedilirken, "Zincirleme şekilde imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçundan 7,5 yıldan 26 yıl 3 aya kadar hapsi talep edildi. İkinci tehdit olayını gerçekleştiren şüpheli Ersin Başkan’ın Hrant Dink Vakfı'nın e-posta adresine 30 Mayıs tarihinde e-posta adresinden tehdit mesajı yolladığının anlatıldığı iddianamede, "İmzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçundan 2,5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapsi istendi. (İD-ZA-



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