Hrant Dink davasında karar arası



- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 14 yıl önce öldürülmesine ilişkin 6’sı tutuklu 13’ü firari 76 sanığın yargılandığı davada sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından karar arası verildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 14 yıl önce gazetenin önünde vurularak öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 13’ü firari 76 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, bazı sanıklar ile avukatları ve Dink ailesinin avukatları hazır bulundu. Duruşmaya bazı sanıklar SEGBİS ile bağlandı. Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, davanın karara bağlanacağını söyleyerek sanıklara son sözlerini sordu. "Son söz söylenecek noktaya gelinmemiştir" Son sözü sorulan tutuklu sanık Ali Fuat Yılmazer, "Benim açımdan bu mahkemedeki bu yargılamada son söz söylenecek noktaya gelinmemiştir. Mahkemenizin bağımsız ve adil bir mahkeme olduğuna inanmıyorum" ifadelerini kullandı. "Vicdanen kelebek kadar hürüm" Gazeteci tutuklu sanık Ercan Gün son sözünde, "Bu haberi yaptığım için pişman mıyım? Hrant Dink yaptığı haberlerden ne kadar pişman değilse ben de değilim. Vicdanen kelebek kadar hürüm" şeklinde konuştu.

"Ailecek terörün ne olduğunu çok iyi biliyoruz" Ankara'da 2015 yılında gözaltına alındığını söyleyen tutuklu sanık Ramazan Akyürek, "Tutuklandım. 38 yıl süren meslek hayatım sona erdi. Terörle mücadelede görev yaptığım için örgütlerin hedefi oldum. Evimin yanında bomba patlatıldı. Çocuğum bombalı saldırıda yararlandı. Ailecek terörün ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Görevlerini yapmayan kamu görevlileri çok açık bir şekilde açıklanmıştır. Bana yapılan suçlamayla ilgili alınan ifadeler, dilekçelerle tarafıma istinat edilen suçların hukuksuz olduğu ortada" diye konuştu.

"Son sözümü sonra söyleyeceğim" Son sözü sorulan başka suçtan tutuklu Muharrem Demirkale, "Bu zamana kadar bütün mahkeme heyetleri, savcısı ve medyası bana ile personelime haksızlık etti. Çok şükür masumuz. Ben ve personellerim yapmadılar. Bu mahkeme bitmemiştir. Son sözümü sonra söyleyeceğim" ifadelerini kullandı. "Adalet terazisinin ayarını bozmayınız" Tutuklu sanık Hamza Celepoğlu son sözünde, "Talebim ve temennim hakkımdaki kumpas davasını beraatle sonlandırmanızdır. Adalet terazisinin ayarını bozmayınız. Sebep olanlarla hesaplaşmanın kısmet olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Hrant Dink'in öldürüleceğini haber veren istihbaratçıyım" Son sözü sorulan tutuksuz sanık Muhittin Zenit, "Hrant Dink’in öldürüleceğini haber veren istihbaratçıyım. Trabzon’dan tayin edildiğim halde cinayetin çözülmesine de yardımcı oldum. Ben halen bu dosyada neden sanık olduğumu anlayamadım. Bu dosyada mağdurum. Beraatimi talep ediyorum" diye belirtti.

"İşlemediğim bir suç" Sanık Ali Öz ise son sözünde, "Bir sabah toplantıda söylendiği iddia edilen bir cümle yüzünden 23 ay tutuklu,23 ay ev hapsinde ceza çekiyorum. İşlemediğim bir suç. Ne FETÖ'yle ne hiçbir yasadışı yapılanmayla alakam yok" ifadelerini kullandı. "Valiliğim göz önüne alınmadan burada yargılandım" Eski Vali olan tutuksuz sanık Celalettin Cerrah son sözünde, "Soruşturma açıldığı zaman valiydim. Valiliğim göz önüne alınmadan burada yargılandım. Yargıtay'da yargılanmam gerekiyordu. Bunun göz önüne alınmasını istiyorum. Zaman aşımı da söz konusu. Bu da göz önünde bulundurulsun. Görevimi layıkıyla yaptım. 47 yıl bu devlete hizmet ettim. Hiçbir zaman ihmalle yargılanmadım. Beraatimi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Son sözlerinin tamamlanmasının ardından mahkeme, kararı açıklamak üzere duruşmayı 11.30'a erteledi.



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