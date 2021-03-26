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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Hrant Dink davasında karar

Hrant Dink davasında karar

duruşma salonundan çıkışlar

Duruşma Salonu Zaman Aşımı Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Müebbet Hapis Suç Duyurusu 

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( İSTANBUL )- Mahkeme, arlarında Ogün Samast’ın da bulunduğu bazı kişiler hakkında örgüt üyeliğinden suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi-Okan Şimşek ve Veysel Şahin'in tutukluluk halinin hükmen devamına karar verdi-Tutuksuz sanıklardan Gazi Günay, Yavuz Karakaya, Osman Gülben, Hasan Durmuşoğlu, Özkan Mumcu, Faruk Sarı’nın tutuklanmasına karar verdi-Ali Fuat Yılmazer ve Ercan Gün’ün tutukluluk halinin hükmen devamına, Muharrem Demirkale hakkında hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi-Eski Albay Ali Öz’ü, Kasten öldürme suçundan 25 yıl Resmî belgede sahtecilik suçundan ise 3 yıl 4 ay hapse çarptırdı-İstihbarat Daire eski Başkanı sanık Ramazan Akyürek’i “tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ‘Resmi belgeyi yok etmek’ suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün ve Resmi belgede sahtecilik suçundan 7 yil 6 ay hapse mahkum etti-Dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'i “'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Resmi belgeyi yok etmek' suçundan 4 yıl 6 ay hapse mahkum etti-Muharrem Demirkale hakkında kasten öldürme ve anayasayı ihlal suçlarından müebbet hapis cezası kararı verdi-Polis memuru Muhittin Zenit hakkında 3 suçtan beraat ve 2 suçtan zaman aşımı nedeniyle dosyanın düşmesi kararı verdi-Sanıklardan Astsubay Yavuz Karakaya'yı 'anayası ihlal' suçundan müebbet, kasten öldürmeye yardım suçundan ise 12 yıl 6 ay hapse mahkum etti-Sanıklardan Osman Gülber’in kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 16 yıl 8 ay hapse mahkum etti-Dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay hakkında atılı suçlardan beraat ve zaman aşımı nedeniyle dosyanın düşmesi kararı verildi-Sanıklardan dönemin mülkiye müfettişi Şükrü yıldız örgüte yardım suçundan 3 yıl 9 ay, Samsun Emniyet Terör şube görevlisi Metin Balta örgüte üyelikten 6 yıl 8 ay ve Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevi polis memuru Mehmet Uçar Resmi belgeyi yok etmek suçundan 3 yıl 9 ay hapse mahkum edildi-Yargılama aşamasında hayatını kaybeden emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş hakkındaki dosyanın düşürülmesine karar verdi-Gazeteci Ercan Gün' örgü üyeliğinden 10 yıl hapse mahkum edildi
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