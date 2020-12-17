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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Hrant Dink davası sanıkları savunma yapacak

Hrant Dink davası sanıkları savunma yapacak

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

Duruşma Savcısı Sanık Avukatları Firari Sanık 


- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin 76 sanığın yargılandığı davada, sanıklar esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapacak. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı firari sanık Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar Adem Sarıgöl, Abdullah Dinç ve Hrant Dink’in ailesinin avukatları ve sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmaya bir kısım sanıklar ise SEGBİS yoluyla bağlandı. Duruşmada, duruşma savcısının celse arasında sunduğu mütalaaya karşı 10 sanık ile avukatlarının savunma yapması bekleniyor.
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