Hrant Dink davası karar için ertelendi



- Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin 76 sanığın yargılandığı dava, kararın açıklanması için 5 Mart’a ertelendi. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı firari sanık Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 129’uncu duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya bir kısım tutuklu sanıklar SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, Dink ailesinin avukatlarının mütalaaya karşı beyanları alındı. “Hrant Dink’in öldürüleceği bilgisi olmasına rağmen yaşamına yönelik koruma tedbiri alınmamıştır” Avukat Emel Ataktür beyanında, “Uzun yıllar sonra da olsa 2015 ve 2017’de cinayetin sorumlusu olduğu beyan edilen ağırlığı devlet görevlisi olan kişiler hakkında iddianame düzenlenmiş olması elbette ki önemli. Ancak etkili bir soruşturma yürütülmemiş, soruşturma derinleştirilmemiştir. Cinayette sorumluluğu bulunan görevlilerinin önemli bir bölümü cinayet soruşturmasında görev almış hatta soruşturma dosyasına belge ve delil sunmuşlardır. Hrant Dink’in öldürüleceği bilgisi olmasına rağmen Hrant Dink’in yaşamına yönelik koruma tedbirleri alınmamış, cinayetin önlenmesi konusunda operasyon yapılmamış ve böylece Hrant Dink’in yaşamı sonlandırılmıştır” ifadelerini kullandı. “Kasıtlı olarak koruma tedbiri alınmadı” Beyanında dönemin İstanbul İl Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler’in, Hrant Dink’in öldürüleceği bilgisine sahip olduğunu söyleyen Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu ise, “Bilgiye sahip olmalarına rağmen gerekli tedbirleri almamış, yazışmaları yapmamış ve Hrant Dink’in öldürülmesini olanaklı hale getirmişlerdir. Hrant Dink öldürülmeden 13 ay önce Orhan Pamuk’a yönelik koruma tedbiri uygulanmıştır. Orhan Pamuk’a, Hrant Dink cinayetinden 13 ay önce sağlanan koruma tedbirinin altında Celalettin Cerrah’ın imzası vardır. Dink cinayetinden 13 ay önce sağlanan koruma hizmetleri, koruma hizmetlerinin Celalettin Cerrah ve Ahmet İlhan Güler tarafından bilindiğini göstermektedir. Hrant Dink’e yönelik tedbirlerin artması, hedef kişi haline getirilmesi, Yasin Hayal’in Hrant Dink’e yönelik eylem yapacağı bilgisi alınmışken, Celalettin Cerrah ve Ahmet İlhan Güler tarafından kasıtlı olarak koruma tedbirleri alınmamıştır” dedi.

“Hrant Dink cinayetinde bilgilere ulaşmalarına rağmen raporlara yansıtmamışlardır” Yasin Hayal ve üyesi olduğu örgütün Hrant Dink cinayetini işleme konusunda kararlı olduğu belirten avukat Hülya Deveci, “Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri bu bilgiye sahiptir. Engin Dinç ve Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri Hrant Dink cinayetinde farklı bilgilere ulaşmalarına rağmen ulaştıkları bu farklı bilgileri hiçbir zaman raporlara yansıtmamışlardır. Tüm bu bilgilere rağmen cinayetin önlenmesine operasyon yapılmamış, cinayetin işlenmesi olanaklı hale getirilmiştir. Yasin Hayal ve bulunduğu örgüt üyeleri yeterince fiziki, teknik takip altına alınmamıştır. Hrant Dink’in öldürüleceği ön görüsüne sahip olduğu halde yasaların kendisine yüklediği sorumluluğu yerine getirmemiş, örgüte kasıtlı olarak operasyon yapmamıştır. Bu nedenlerle Celalettin Cerrah, Ahmet İlhan Güler ve Engin Dinç’in ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi’ suçundan cezalandırılmaları gerekir” şeklinde konuştu.

Bir sonraki celse sanıklara son sözlerinin sorulacağı ve kararın açıklanacağını kaydeden mahkeme heyeti, duruşmayı 5 Mart’a erteledi. (İD-YM-



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