Hrant Dink davası ertelendi



- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin 76 sanığın yargılandığı davada, sanıkların savunmalarının hazır olmaması nedeniyle duruşma 22 Aralık’a ertelendi. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı firari sanık Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar Adem Sarıgöl ile Abdullah Dinç’in de aralarında bulunduğu 4 tutuksuz sanık ve Hrant Dink’in ailesinin avukatları ile sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Ali Fuat Yılmazer’in de aralarında bulunduğu bir kısım sanıklar ise SEGBİS yoluyla bağlandı. Tutuklu sanık Ali Fuat Yılmazer duruşmada, esas hakkındaki mütalaayı incelemediğini belirterek, savunma yapamayacağını söyledi.



Duruşmada savunma yapan bir kısım sanıkların avukatları, esas hakkındaki mütalaaya katıldıklarını kaydetti.

Bazı sanık ve avukatları ise esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlayamadıklarını belirterek, süre talebinde bulundu. Duruşmada söz alan Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu ise, dava sürecini anlattığı beyanında mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Abdullah Dinç, “Bir telefon görüşmesinden bahsediliyor. Ankesörlü telefondan yapıldığı öne sürülen görüşme sıfır saniyedir. Beraatimi istiyorum” ifadelerini kullandı. Beraati istenen tutuksuz sanık Adem Sarıgöl ise, hakkında çıkan haberlere ilişkin bela okuyarak, beraatini talep etti. Sanıklar ve avukatlarının süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı 22-23-24 Aralık tarihinde erteledi. Heyet, 22 Aralık tarihinde görülecek duruşmada, sanıklar Adnan Acar, Cevat Eser, Atilla Güçlüoğlu, Metehan Kadir Yıldırım, Niyazi Malkoç, Rahmi Özer ve avukatlarının, 23 Aralık’ta ise sanıklar Resul Kütüoğlu, Tevfik Cantürk, Ünsal Gürel, Ahmet Gürel, Ahmet Çetiner, Ahmet Faruk Aydoğdu, Ahmet İlhan Güler, Birol Ustaoğlu ve avukatlarının, 24 Aralık’ta da sanıklar Engin Dinç, Eyüp Temel, Hasan Durmuşoğlu, Hüseyin Yılmaz, Mikdat Özbek, Murat Bayrak ve Musa Yıldırım ile avukatlarının savunmasının alınmasına hükmetti. Öte yandan, mahkeme başkanı, bir sonraki duruşma tarihi olarak 4-5-6 Ocak tarihlerini düşündüklerini kaydetti.

Mütalaadan FETÖ elebaşının da aralarında bulunduğu 13 sanığın dosyasının ayrılması talep edildi. Duruşma savcısı, davaya ilişkin mütalaasını geçtiğimiz Pazartesi günü sunmuştu. Salı günü görülen duruşmada ise, 10 sanık ile avukatına mütalaaya karşı savunma yapmak için bugüne süre verilmişti. Savcılık mütalaasında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve firari savcı Zekeriya Öz’ün de aralarında bulunduğu 13 sanığın hakkında yakalama kararının bulunduğunu kaydederek, dosyalarının ayrılmasını talep etmişti. Sanıklardan 11’inin üzerlerine atılı suçlardan beraatini talep eden savcılık, 36 sanığın çeşitli oranlarda hapse mahkum edilmesini istemişti. Yılmazer’e ağırlaştırılmış müebbet istemi Savcılıkça hazırlanan 68 sayfalık mütalaada, dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer’in, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek’ ve ‘görevi kötüye kullanmak’ suçlarından 18 yıl 3 aydan 31 yıla kadar hapse mahkum edilmesini ve tutukluluk halinin devamını talep edilmişti. Akyürek’e ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıl Sanık Ramazan Akyürek’in ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini isteyen savcılık, ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından 21 yıl 6 aydan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istenmişti. Sanık Ercan Gün’ün, ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar cezalandırılmasını isteyen savcılık, sanık Ali Öz’ün ‘kasten öldürme’ ve ‘anayasayı ihlal’ suçlarından ayrı ayrı müebbet ve ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘görevi kötüye kullanma’ ile ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından 10 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isteyerek tutuklanmasını talep etmişti. Savcılık mütalaasında, 11 sanığın üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatini, yargılama aşamasında hayatını kaybeden sanık Şeref Ateş’in ise davasının düşürülmesini istemişti.



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