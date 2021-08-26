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Höşmerim tatlısının tanıtımına Ankapark tartışması damga vurdu
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Höşmerim tatlısının tanıtımına Ankapark tartışması damga vurdu

Höşmerim tatlısının tanıtımına Ankapark tartışması damga vurdu

Yaşanan gerginlikten görüntü

Toplantı Hatay 

-Can'ın konuşması

( ANKARA ) ANKARA

- Çamlıdere Höşmerim Tatlısı Coğrafi İşaret Tescili tanıtım toplantısında Çamlıdere Belediye Başkanı Caner Can'ın Ankapark ile ilgili sözleri gergin anlar yaşanmasına neden oldu.Çamlıdere Höşmerim Tatlısı Coğrafi İşaret Tescili tanıtım toplantısı ATO'da düzenlendi.
Programda bir konuşma yapan Çamlıdere Belediye Başkanı Caner Can'ın Ankapark ile ilgili "Bir hata başka bir hatayı doğurmasın" şeklindeki sözlerine "Siyaset yapma" şeklinde tepkiler geldi. Tartışma Can'ın konuşmasından sonra da devam etti. Toplantıya katılanlar araya girerek gerginliğin büyümesinin önüne geçti.
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