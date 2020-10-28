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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Hortumla gelen yağmur sonrası şehir balçığa gömüldü

Hortumla gelen yağmur sonrası şehir balçığa gömüldü

Balçıklı sokaklardan detaylar

Sağanak Yağış 

- Vatandaşlardan detaylar
- Su tahliye çalışmalarından detaylar
- Vatandaşlardan röp
- Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ )- Bazı evleri su bastı TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Marmara Denizi açıklarında kısa süreli hortum meydana geldi. Hortum sonrası meydana gelen yağış, şehri balçığa gömdü. Marmara Denizi'nin Şarköy açıklarında kısa süreli hortum meydana geldi. Hortumdan sonra ilçede bir anda sağanak yağış etkisini gösterdi. Sağanak yağış nedeniyle Şarköy İlçesi Mürefte Mahallesi'nde su baskınları meydana geldi. Su baskınlarıyla birlikte bazı evleri su basarken, ilçenin sokaklarında ise balçıklar oluştu. Su baskınları sonrası dışarı çıkan vatandaşlar, balçıkla kaplanan sokaklarda ilerlemekte zorluk yaşadı. Hüseyin Balkan isimli vatandaş yaptığı açıklamada hortum sonrasında ilçede sağanak yağış meydana geldiğini ifade etti.
Sağanak yağışla birlikte oluşan su baskınlarının köprüyü tıkadığını dile getiren Balkan, “Yağmur sırasında evdeydim. Ben çıktığımda buradan baya sular geldi” dedi.
Evi su basan bazı vatandaşlar, “Yağmur sonrasında sel geldi. Dere taştı oradan sular buraya geldi. Yaklaşık bir buçuk saat sürdü” dediler. Yağış sonrasında sokaklarda temizlik, su basan evlerde ise tahliye çalışması başlatıldı. (HLD-
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