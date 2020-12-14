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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Hortum denizdeki martıları böyle savurdu

Hortum denizdeki martıları böyle savurdu

Denizdeki hortum

Kamera 

-Devrilen ağaçlar
-Sürüklenen çöp arabalar

( HATAY ) -- İskenderun'da fırtınada çıkan hortum büyümeden kayboldu HATAY

- Hatay’ın İskenderun ilçesinde etkili olan fırtına sırasında denizde çıkan hortum gemilere yaklaşırken etkisini kaybetti. İskenderun’da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan ve saatteki hızı yer yer 120 km ulaşan fırtına nedeniyle bir çok mahallede ağaçlar devrildi. İskenderun Körfezinde oluşan hortum ise gemilere yaklaşırken etkisini kaybetti. Hortumun denizdeki martıları savurması ise kameralara yansıdı. Fırtınada şehir merkezinde sürüklenen çöp konteynerleri ise arabalara çarptı. (AHS-
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