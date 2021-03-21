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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Horma Kanyonu, kar altında ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor

Horma Kanyonu, kar altında ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor

Horma Kanyonu'nun çekilmesi

Ziyaretçiler Kış Mevsimi Kar Yağışı Sonbahar Yaz Mevsimi 

-Horma Kanyonu kar manzarası
-Ilıca Şelalesi'nin çekilmesi

( KASTAMONU -ÖZEL) KASTAMONU

- Kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platformu ile macera severlerin uğrak noktası haline gelen. Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu, kar yağışının ardından beyaza büründü. Yeşillikleriyle ayrı güzelliklere sahip olan Horma Kanyonu, beyaz örtü altında da ziyaretçilerine muhteşem manzaralar sunuyor. Zarı Çayı üzerinde oluşan Horma Kanyonu, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle son olarak kayalara çivilerle monte edildi. Yaklaşık 3 kilometrelik ahşap platform sayesinde bir ucundan diğer ucuna yürüyerek geçilebilir hale gelen Horma Kanyonu, yaz mevsiminde olduğu kadar kış mevsiminde de ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor. Baharda yeşilin, sonbaharda sarı ve kırmızının tonlarıyla ziyaretçilerine doyumsuz manzaralar sunan Horma Kanyonu, kar yağışının ardından beyaza büründü. Bu eşsiz güzellikleri görmek isteyen doğaseverler ise, Horma Kanyonu'nu ziyaret etmeyi sürdürüyor.
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