Horasan’da çatıda çıkan yangın korkuttu

-detay



( ERZURUM ) - ERZURUM



- Horasanda akşam saatlerinde 2 katlı bir binanın çatı kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Horasan ve Köprüköy ilçelerine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın çıkan binada oturan vatandaşlar tedbir amaçlı dışarı çıkarıldı. Olay Erzurum’un Horasan ilçesine Bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde akşam 19:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okul Sokakta bulunan 2 katlı binanın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daire sakinleri ve komşular alevleri görünce önce kendi imkanlarınla söndürmek istedi. Başaramayınca durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Apartman sakinleri de tedbir amaçlı dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Horasan ve Köprüköy ilçelerine ait itfaiye ekipleri eksi 16 derece soğukta yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarını yerinde incelemek üzere olay yerine gelen Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam, İtfaiye ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi alarak mağdur olan aile fertlerine geçmiş olsun dileklerini ileterek olumsuz kış şartları sebebi ile belediyeye ait misafir haneyi aileye tahsis edebileceklerini geceyi burada geçirmelerini teklif etti. İtfaiye ve polis ekipleri yangın ile ilgili tahkikat başlattı. (ŞÇ-AT)



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