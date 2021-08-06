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Hopa’da dorsesi hasta atlarla dolu tırı görenler ne yapacağını şaşırdı
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Hopa’da dorsesi hasta atlarla dolu tırı görenler ne yapacağını şaşırdı

Hopa’da dorsesi hasta atlarla dolu tırı görenler ne yapacağını şaşırdı

Atların tırın dorsesindeki görüntüsü

Kamera Gara Cep Telefonu 

-Hasta atların görüntüsü
-Tırın ve plakanın görüntüsü
-Polis aracının görüntüsü

( ARTVİN )- Artvin’in Hopa ilçesinde Gürcü plakalı bir tırın dorsesindeki atların içler acısı görüntüsü cep telefonu görüntülerine yansıdı ARTVİN

- Artvin’in Hopa ilçesinde tır garajına çekilen Gürcü plakalı bir tırın dorsesindeki atların içler acısı görüntüsü cep telefonu görüntülerine yansıdı. Alınan bilgiye göre, ilçenin Tarzioğlu virajındaki tır parkına çekilen Gürcistan plakalı tırın dorsesindeki hasta atları görenler ne yapacağını şaşırdı. O anları cep telefonu kameraları ile kaydeden vatandaşlar İlçe emniyet Müdürlüğü ve belediye ekiplerine haber verdi. Dorsedeki 10’a yakın atların bazılarının araç içinde baygın şekilde yattıkları, bazılarının ise kan kustukları ve hasta oldukları gözlenirken, atların çaresiz anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, belediye veteriner ekiplerinin ise hasta atların tedavilerine başladığı öğrenildi.
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