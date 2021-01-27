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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Hong Kong yönetimi, Yau Ma Tei semtinde karantina kararı alındı

- Hong Kong yönetimi, Yau Ma Tei semtinde karantina kararı alındı

-Karantinaya alınan bölgeden görüntüler

Karantina Bild Sokağa Çıkma Yasağı Trol 

--Detay

( HONG KONG ) HONG KONG

- Hong Kong yönetimi, Kowloon yarım adasında yer alan Yau Ma Tei semtinde vatandaşlara korona virüs (Covid-19) testi yapmak için "Salgın Kontrol ve Önleme Yönetmeliği" kapsamında karantina uygulama kararı aldı. Dünya genelinde korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor. Hong Kong yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Hong Kong'un Kowloon yarım adasında yer alan Yau Ma Tei semtinde "kısıtlı alan" olarak belirlenen yerlerde, vatandaşlara Covid-19 testleri yapılması için “Salgın Kontrol ve Önleme Yönetmeliği”nin yürürlüğe girdiği belirtildi. Yapılan açıklamada, yürürlüğe giren yönetmelik çerçevesinde kısıtlı alanlarda vatandaşların, bugün yerel saat 19.00 itibariyle sokağa çıkma yasağına tabi olduğu kaydedildi. Kısıtlı alanlarda vatandaşlara zorunlu Covid-19 testi uygulanacağını belirten Hong Kong yönetimi, kısıtlı alanda bulunan vatandaşların tamamının testlerinin tamamlanması ve uygun sonuçların elde edilmesinin ardından evlerinden ayrılabileceklerini ifade etti.
Yönetim, test işlemlerinin yarın sabah yerel saat 06.00'da tamamlanmasının planlandığını bildirdi. Hong Kong'da son 24 saatte 64 pozitif vaka tespit edilmesinin ardından toplam vaka sayısı 10 bin 223'e, son 24 saatte 1 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ülkede toplam can kaybı sayısı ise 172'ye yükseldi.
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