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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
- Hong Kong'da Tiananmen katliamının 32. yıl dönümü - Anma töreni organize eden avukat gözaltına alındı

- Hong Kong'da Tiananmen katliamının 32. yıl dönümü - Anma töreni organize eden avukat gözaltına alındı

1989'da yaşanan olaylardan arşiv görüntüler

( HONG KONG ) - Hong Kong'da Tiananmen katliamının 32. yıl dönümü- Anma töreni organize eden avukat gözaltına alındı HONG KONG

Protesto Anma Töreni Sıkıyönetim Hükümet Katliam 


- Hong Kong'da 1989'da yapılan Tiananmen katliamını anmak için tören organize eden avukat ve aktivist Chow Hang Tung gözaltına alındı. Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 1989 yılında Tiananmen Meydanı katliamında hayatını kaybedenler için anma töreni organize ediliyor. Yönetimin korona virüs salgını gerekçesiyle izin vermediği törenin yapılmasını önlemek için Hong Kong genelinde 7 bin polis görevlendirildi. Katliamın 32. yılını anmak için düzenlenecek törenin organizatörü demokrasi yanlısı avukat Chow Hang Tung, polis tarafından "izinsiz toplanmayı teşvik etmek" gerekçesiyle gözaltına alındı. Siyah bir araca bindirilen Chow Hang Tung, "Hong Kong şu anda böyle. Otoriter bir rejimde demokrasi için savaşıyorsanız, gözaltına alınmak kaçınılmaz. Demokrasi için savaşmanın bedelini ödemeye hazırım" dedi.
Neler olmuştu? Çok sayıda öğrenci ve işçi başta olmak üzere binlerce kişi "demokrasi" isteğiyle Tiananmen Meydanı'nda haftalarca kaldıktan sonra 20 Mayıs 1989’da sıkıyönetim ilan edilmişti. İki hafta sonra 3-4 Haziran gecesi, Çin hükümeti protestoları bastırmak için Tiananmen Meydanı'na tanklar göndermiş, protestolar Çin Halk Cumhuriyeti tarafından kanlı bir şekilde bastırılmıştı. Pekin yönetimi, hiçbir zaman can kaybı sayısına yönelik net bir açıklama yapmamıştı. Çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği Tiananmen Katliamı'nda ölü sayısı Çin resmi kaynaklarına göre 200 ile 300 arası, Çinli öğrenci örgütlerine ve Çin Kızılhaçı'na göre ise 2-3 bin arasında.
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