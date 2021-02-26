Hollywood Yıldızlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi

-Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pastayı kesmesi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Tarihi Atlas Sineması ile İstanbul Sinema Müzesinin açılışının ardından Hollywood Yıldızlarından doğum günü sürprizi yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte tarihi Atlas Sineması ile İstanbul Sinema Müzesinin açılış programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte dünyaca ünlü aktör Jason statham ve çok sayıda ünlü isim katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış programının ardından Hollywood yıldızlarıyla sohbet etti. Sohbet sırasında dünyaca ünlü aktörler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte salona gelen pastayı keserek misafirlere ikram etti. (MB-



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