- Hollanda-Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Emiel De Bont Hatay’da

-Heyetin Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçi Serdar Cengiz tarafından karşılanması

-Valilik makamı



( HATAY ) HATAY



- Hollanda-Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Emiel De Bont, Hatay Valisi Rahmi Doğan’ı makamında ziyaret etti. Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere gelen Hollanda - Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Emiel De Bont ve beraberinde ki heyet, Hatay Valisi Rahmi Doğan’ı ziyaret etti. Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçi Serdar Cengiz, heyeti karşıladı. Daha sonra Vali Doğan, Hollanda - Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Emiel De Bont ve beraberinde ki heyeti makamında konuk etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti. (GKH-

