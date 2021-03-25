- Hollanda Parlamentosu, bomba ihbarı üzerine tahliye edildi



- Hollanda'nın Lahey kentinde yer alan ve bünyesinde Başbakanlık Konutu’nun da bulunduğu Binnenhof Parlamento binası, bomba ihbarı üzerine tahliye edildi. Hollanda'nın Lahey kentinde yer alan Binnenhof Parlamento binasına bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bünyesinde Hollanda Parlamentosu'nu ve Hollanda Başbakanlık Konutu’nun da barındıran kompleksi tahliye etti. Bina çevresini güvenlik şeridine alan polis, binayı giriş ve çıkışlara kapattı. Yerel polis yetkilileri tarafından sosyal meda üzerinden yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşma başlatıldığı kaydedildi. Polis, olayla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı.



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