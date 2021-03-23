Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Hollanda heyeti Madımak'ta

Hollanda heyeti Madımak'ta

- BÜYÜKELÇİ DETAY

Zaman Aşımı Dava Dosyası Allah Hükümet Irak 

--ÇİÇEK BIRAKILMASI DETAY
--BÜYÜKELÇİ AÇIKLAMA

( SİVAS )- Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, Hollanda vatandaşı Carina Cuanna’nın hayatını kaybettiği günümüzde müzeye dönüştürülmüş olan Madımak Oteli'ni ziyaret etti SİVAS

- Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, Hollanda vatandaşı Carina Cuanna’nın hayatını kaybettiği günümüzde müzeye dönüştürülmüş olan Madımak otelini ziyaret etti.Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te Madımak Otelinde yaşanan olaylarda 37 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedeler arasında Hollanda vatandaşı Carina Cuanna Thedora Thuys da bulunuyordu. Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, bugün berberindeki heyetle Sivas’a geldi. Bir dizi ziyaretlerde bulunan Weststrate, daha sonra Cuanna’nın hayatını kaybettiği müzeyi ziyaret etti. Erik Weststrate burada Madımak Oteli önüne ise karanfil bıraktı.“Burada olmak bizim için önemlidir’’Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate burada yaptığı açıklamada, “Burada çok önemli bir yerdeyiz. Tarihte çok üzücü şeyler olan bir yerdeyiz. Bir vatandaşımızın da hayatını kaybettiği bir yerdeyiz. Onun için bugün geldik. Hem vatandaşımızı hem burada ölenleri hatırlamak için ve inşallah gelecekte böyle şeyler bir daha olmaz’’ dedi.
Hollanda hükümeti, zaman aşımına uğrayan dava dosyasından ayrılan üç firari sanığın yargılandığı Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada, olaylarda ölen Hollandalı Carina Cuanna nedeniyle duruşmaya gözlemci göndermişti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement