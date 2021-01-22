Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Hollanda Fişini Çekecekti, Türkiye Ölüme Terk Edilen Vatandaşını Ambulans Uçakla Aldı

- Hollanda Fişini Çekecekti, Türkiye Ölüme Terk Edilen Vatandaşını Ambulans Uçakla Aldı

Hastanın uçağa nakledilme anı

( AMSTERDAM ) - Hollanda fişini çekecekti, Türkiye ölüme terk edilen vatandaşını ambulans uçakla aldı AMSTERDAM

Hastane Ambulans Uçak Çağa Başkent Harekete Geç 


- Hollanda’da yoğun bakımda korona virüs tedavisi gören Türk vatandaşı İlhan Duman, hastane yetkilileri tarafından ölüme terk edilince Türkiye, vatandaşına sahip çıktı. Duman, Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçağı ile ülkeye getiriliyor. Türk vatandaşı İlhan Duman, Hollanda'nın başkenti Amsterdam’da bulunan bir hastanenin yoğun bakım servisinde korona virüs tedavisi görüyordu. Duman’ın tedavi gördüğü hastanenin doktorları, 47 yaşındaki Duman’ın tedavisinde ilerleme görülmediği gerekçesiyle Çarşamba günü hastanın fişini çekme kararı aldı. Doktorların kararı bildirmesinin ardından Duman’ın çocukları, babalarının kurtarılması için Türkiye’nin Amsterdam Başkonsolosluğu ile iletişime geçerek, Türk yetkililerden yardım istedi. Duman’ın çocukları tarafından yapılan çağrıya kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanlığı, vatandaşına sahip çıktı. Duman’ın Hollanda’dan Türkiye’ye getirilmesi için ambulans uçak gönderildi. Duman, Türkiye’nin gönderdiği ambulans uçağa bindirilerek, saat 19.00’da Türkiye topraklarına doğru yola çıktı. “Türkiye, dünyanın neresinde olursa olsun her zaman vatandaşının yanında” Türkiye’nin Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, konuya ilişkin açıklamasında, “Duman, 6 gündür yoğun bakımdaydı, ağır bir vakaydı. Duman’ın tedavisinde ilerleme kaydedilememesi üzerine hastane böyle bir karar almış. Duman’ın ailesi, hastanın Türkiye’ye nakledilmesi için Çarşamba günü bize başvuruda bulunarak, gerekli belgeleri toparladı ve bize gönderdi. Biz de Sağlık Bakanlığımıza ilettik. Sağlık Bakanlığı, yaptığı değerlendirme sonucunda ambulans uçak göndermeye karar verdi. Ambulans uçak ile Duman, Hollanda’dan Türkiye’ye götürüldü. Duman’ın tedavisine orada devam edilecek” dedi.
Duman’ın sağlık durumuna ilişkin herhangi bir bilgi almadıklarını belirten Arıkan, hastanın buradan gitmesi için epey çaba gösterildiğini aktardı. Arıkan, hastanın nakledilmesi için oldukça hızlı bir şekilde harekete geçildiğini vurgulayarak, “Devletimiz vatandaşlarını hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Türkiye, dünyanın neresinde olursa olsun her zaman vatandaşının yanında” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı