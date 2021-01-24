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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Hollanda’daki protestolar Lahey kentine de sıçradı, göstericiler 1 polis motosikletini ateşe verdi

Hollanda’daki protestolar Lahey kentine de sıçradı, göstericiler 1 polis motosikletini ateşe verdi

Hollanda’daki protestolar Lahey kentine de sıçradı

- Hollanda’daki protestolar Lahey kentine de sıçradı- Göstericiler 1 polis motosikletini ateşe verdi LAHEY

Polis Aracı Protesto Göz Yaşartıcı Gaz Başkent Sokağa Çıkma Yasağı 


- Hollanda’da Covid-19 kısıtlamaları başkent Amsterdam ve Eindhoven’ın ardından Lahey’e de sıçradı. Göstericiler, polis motosikletini ateşe verdi. Korona virüs salgını nedeni ile kısıtlamaları sıkılaştıran Hollanda’da birden fazla şehirde protestolar patlak vermiş, başkent Amsterdam ve Eindhoven kentinde yüzlerce kişi sokaklara dökülmüştü. Kısıtlama karşıtı protestolar Lahey kentine de sıçradı. Göstericiler, polis motosikletini ateşe verirken, polisle çatıştı. Amsterdam ve Eindhoven’daki protestolarda ise polis göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmiş, çıkan olaylarda en az 30 kişi gözaltına alınmıştı. Göstericiler, Eindhoven’da 1 polis aracını ateşe vermişti. Gösterilere, göçmen karşıtı olarak bilinen PEGIDA grubunun destekçilerinin de katıldığı öne sürülmüştü. 9 Şubat’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi Hollanda’da geçtiğimiz sene Aralık ayından bu yana market, fırın, eczane gibi işletmeler dışındaki tüm işletmeler ve okullar kapalı tutuluyor. Ülkede salgınla mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde 9 Şubat’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Hollanda’da geçtiğimiz hafta yapılan kısıtlama karşıtı protestolar da ise 143 kişi gözaltına alınmıştı. Hollanda’da toplam vaka sayısı 948 bin 933’e, toplam can kaybı ise 13 bin 540’a ulaştı.
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