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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Hollanda’da Suudi Arabistan Büyükelçiliği yakınlarında silah sesleri

- Hollanda’da Suudi Arabistan Büyükelçiliği yakınlarında silah sesleri

Olay yeri

Mermi 

-Olaydan detay

( AMSTERDAM ) AMSTERDAM

- Hollanda'nın Lahey kentindeki Suudi Arabistan Büyükelçiliği yakınlarında silah sesleri duyuldu. Olayda, Yaralı ve ölü olmadığı açıklanırken mermiler Büyükelçilik binasının camına isabet etti. Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Suudi Arabistan Büyükelçiliği binası yakınlarında silah sesleri duyuldu. Saldırıda ölü ve yaralı olmazken binanın ön cephesinde ve pencerelerinde açılan ateş sırasında mermilerin isabet etmesi sonucu delikler açıldı. Lahey kentindeki Polis Sözcüsü Steven Van Santen, ”Yerel saatle 06.00’da Suudi Arabistan Büyükelçiliği binasının karşı yolunda birkaç defa ateş açıldı” dedi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyuruldu. Hollanda Dışişleri Bakanlığı, yaşanan olay son derece ciddiye aldığını ve Suudi Arabistanlı yetkililerle iletişime geçtiğini açıkladı.
Suudi Arabistan Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, hızlı bir şekilde müdahale eden Hollandalı yetkililere teşekkür edilirken olaya ilişkin detayların soruşturma kapsamında kısa zamanda netleşeceği aktarıldı. Açıklamada, Hollanda’da yaşayan Suudi Arabistanlı vatandaşlara “dikkatli olun” çağrısı yapıldı.
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