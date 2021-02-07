- Hollanda'da sokaklar beyaza büründü



- Hollanda’da gece saatlerinden bu yana yağan kar yağışı sonucu sokaklar beyaza büründü. Hollanda'da gece saatlerinden bu yana etkili olan yoğun kar yağışıyla cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Kuzey ve doğu bölgelerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi bulurken, sıcaklık eksi 10 dereceye kadar düştü. Yoğun kar yağışı, şiddetli rüzgar ve soğuk hava nedeniyle ülke genelinde en ağır hava durumu uyarısı olan kırmızı kod ilan edildi. Dün geceden itibaren buz tutan yollara yaklaşık 18 milyon kilo tuz döküldüğü belirtildi. Şiddetli kar yağışı nedeniyle, tren, metro ve tramvay seferleri iptal edildi. Aynı zamanda Hollanda'nın farklı havalimanlarında yerel saatle 12.00’a kadar tüm uçuşlar iptal edildi.



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