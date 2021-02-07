Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
- Hollanda'da sokaklar beyaza büründü

- Hollanda'da sokaklar beyaza büründü

Kar yağışı görüntüsü

( AMSTERDAM ) AMSTERDAM

Kar Kalınlığı Hava Durumu Yağan Şiddetli Rüzgar Kar Yağışı 


- Hollanda’da gece saatlerinden bu yana yağan kar yağışı sonucu sokaklar beyaza büründü. Hollanda'da gece saatlerinden bu yana etkili olan yoğun kar yağışıyla cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Kuzey ve doğu bölgelerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi bulurken, sıcaklık eksi 10 dereceye kadar düştü. Yoğun kar yağışı, şiddetli rüzgar ve soğuk hava nedeniyle ülke genelinde en ağır hava durumu uyarısı olan kırmızı kod ilan edildi. Dün geceden itibaren buz tutan yollara yaklaşık 18 milyon kilo tuz döküldüğü belirtildi. Şiddetli kar yağışı nedeniyle, tren, metro ve tramvay seferleri iptal edildi. Aynı zamanda Hollanda'nın farklı havalimanlarında yerel saatle 12.00’a kadar tüm uçuşlar iptal edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı